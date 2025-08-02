قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة الدكتور بسام زقوت، إن الأوضاع الكارثية تزداد يومًا بعد يوم في القطاع، منوهًا أن «سياسة التجويع والدمار يجبران القطاع الصحي على بذل أكبر جهود ممكنة لتقديم المتاح من الخدمات».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، صباح السبت: «نستقبل يوميًا آلاف الحالات، لكن للأسف الموارد شحيحة، والخدمة على المحك، وقدرتنا على الاستمرار صعبة جدًا دون دخول مساعدات طبية إلى قطاع غزة، وتحسين الظروف المعيشية بما يخفف من معدلات الإصابة بالأمراض».

وأشار إلى أن المراكز والنقاط الطبية التابعة للجمعية تستقبل يوميًا عددًا كبيرًا من المرضى، وأصبحت عاجزة عن إنقاذ الأرواح، منوهًا أن العديد من المرضى يتركون بلا علاج لعدم توفر الأدوية.

وحذر من الوصول إلى مرحلة العجز عن تقديم الخدمات الطبية؛ بسبب نفاد الوقود، وعدم توفر بدائل أو قطع غيار أو إجراء صيانة للأجهزة الطبية المعطلة.

وعن زيارة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لقطاع غزة أمس، أكد أنها تستهدف «تضليل العالم».

وواصل: «كنت أتوقع منه الجلوس مع المؤسسات الدولية العاملة داخل القطاع، وأن يسمع عن الوضع الصحي والمآسي، أو زيارة المستشفيات للوقوف على العجز الموجود من إمكانية إنقاذ أي طفل يعاني من سوء التغذية أو مواطن جائع».

ونوه أن «واشنطن منخرطة في العدوان وتعرف كل المعلومات وتصنع المشهد في غزة، كما أنها تستطيع الضغط لفتح المعابر، وفرض رأيها على إسرائيل ووقف العدوان، لكنها لا تريد ذلك لأنها شريكة في الحرب».