استشهاد 22 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

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استشهد 22 فلسطينياً، بينهم 12 من منتظري المساعدات و3 نساء، فجر اليوم السبت، في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستشفى الشفاء بمدينة غزة استقبل 12 شهيداً سقطوا في منطقة توزيع المساعدات بمحور "نتساريم" غرب المدينة.

وفي بلدة الزوايدة وسط القطاع، استشهد فلسطيني وزوجته وأبناؤه الثلاثة جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزلهم.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون بعد استهداف خيام النازحين قرب مفترق الصناعة شمال مدينة خان يونس بقنبلة ألقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، فيما استُشهدت سيدتان في قصف استهدف خيمة شمال غرب المدينة.