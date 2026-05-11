وزير الخزانة الأمريكي: سأزور سول قبيل قمة ترامب وشي

يعتزم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت زيارة كوريا الجنوبية قبل التوجه إلى الصين لحضور قمة أمريكية صينية، حسبما أظهر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين.

وقال عبر منصة إكس، تويتر سابقاً: "سأغادر اليوم الاثنين لإجراء سلسلة سريعة من الاجتماعات في كل من اليابان وكوريا الجنوبية. وفي يوم الأربعاء، سأتوقف في سول لإجراء مناقشة مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج، قبل مواصلة الرحلة إلى بكين لحضور قمة القادة بين الرئيس ترامب والرئيس شي".

وكانت مصادر دبلوماسية في كوريا الجنوبية قد أكدت في وقت سابق رحلته المخطط لها لمدة يوم واحد إلى سول، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ولم يوضح بيسينت ما إذا كان يخطط للقاء "هي" في سول أو سبب انعقاد مثل هذا الاجتماع هنا، كما لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المسؤولين الذين يخطط للقائهم في سول.

وأثناء وجوده في سول، من المتوقع على نطاق واسع أن يلتقي الوزير الأمريكي بوزير المالية كو يون تشيول وغيره من كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين لمناقشة سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيسينت في منشوره: "الأمن الاقتصادي هو أمن قومي، وأنا أتطلع إلى سلسلة منتجة من الارتباطات بينما نعمل على دفع أجندة الرئيس ترامب الاقتصادية (أمريكا أولا)".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج محادثات ثنائية في بكين يومي الخميس والجمعة المقبلين.