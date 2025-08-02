العراق يبدأ تنفيذ محطة كهرباء بيجي الغازية بطاقة إجمالية 1014 ميجاواط



أطلق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى لمحطة كهرباء بيجي الغازية الثانية لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين، بطاقة إجمالية تصل إلى 1014 ميجاواط.

وقال السوداني، خلال مراسم إطلاق المشروع، إن ملف الطاقة يمثل قاعدة لأي خطة تنموية شاملة، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت التخصصات المالية لتطوير كل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لتحسين إنتاج الطاقة في عموم البلاد .

وحسب بيان للحكومة العراقية، سينفذ المشروع من قبل ائتلاف شركتي سيمنس الألمانية للطاقة و"CSCEC" الصينية، ويتضمن العقد إعادة تأهيل 6 وحدات توليد غازية من نوع سيمنس، تبلغ قدرة كل وحدة 169 ميجاواط، بطاقة إجمالية تصل إلى 1014 ميجاواط.

كما يتضمن المشروع شبكة لتصريف الأحمال مكونة من 7 أقطار بجهد 400 كيلوفولت، ترفد الشبكة الوطنية بـ6 خطوط، وإنشاء شبكة جديدة بجهد 132 كي تتكون من 16 خطاً لخدمة محافظة صلاح الدين.

ومن المقرر دخول أول وحدتين إلى العمل خلال 27 شهرًا، تليها بقية الوحدات بمعدل وحدة كل شهرين.