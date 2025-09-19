شهدت مدينة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الجمعة، مظاهرة نسوية تزامنا مع إضراب شامل لعمال النظافة تنديدا باغتيال مسئولة حكومية بنيران مسلحين تحولت قضيتها إلى رأي عام واسع.

وشاركت عشرات اليمنيات في مظاهرة قرب إدارة شرطة محافظة تعز وسط المدينة، احتجاجا على اغتيال افتهان المشهري مديرة مكتب النظافة والتحسين بالمحافظة أمس الخميس بنيران مسلحين في دوار سنان وسط المدينة.

ورددت المحتجات هتافات منها "يا للعار يا للعار.. يا قاتل يا جبان لا ننسى دم افتهان".

وقالت الصحفية رانيا عبدالله إحدى النساء المتظاهرات: "من خلال وقفتنا هذه لا نطالب فقط بالقبض على قتلة افتهان مديرة صندوق النظافة فحسب، بل نطالب أيضًا بالكشف من وراء هذه الجريمة البشعة التي طالت مسئولة في السلطة المحلية معروف عنها نزاهتها ومقارعتها للفساد".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" ناشدت رانيا السلطة المحلية والجيش والأمن "بعدم التهاون في هذه القضية وسرعة الكشف عن دوافع الجريمة المروعة التي هزت المجتمع ".

بدورها، قالت الناشطة المجتمعية داليا محمد خلال الوقفة الاحتجاجية: "نحن خرجنا اليوم للمطالبة بفتح تحقيق عادل في جريمة اغتيال افتهان المشهري".

وأضافت لـ(د ب أ)، "صحيح أن إدارة الأمن أعلنت أنها ألقت القبض على أحد المتهمين لكن بالنسبة لنا كنساء هذا لا يكفي، فنحن نريد معرفة القاتل الحقيقي ومحاسبته".

وفي السياق، نفذ عمال النظافة والتحسين في مدينة تعز إضرابًا شاملا عن العمل، تنديدا باغتيال مديرتهم المشهري.

وفي صعيد متصل، أعلنت شرطة تعز في بيان الجمعة، أنها ألقت القبض على المدعو جسار أحمد قاسم أحد المتهمين في اغتيال افتهان المشهري.

وتم اغتيال المشهري صباح أمس الخميس بنحو 20 طلقة في رأسها أثناء مرورها بسيارتها في دوار سنان وسط مدينة تعز. وتعد هذه العملية سابقة خطيرة في تعز حيث لم يسبق أن شهدت المدينة عمليات اغتيال ضد نساء.