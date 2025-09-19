سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، وقوع محاولة اقتحام وإضرام نار في بهو مبنى سفارتها بمدينة لاهاي الهولندية.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن "محاولة اقتحام وإشعال النار وقعت في بهو مبنى سفارة إسرائيل في لاهاي، حيث تمكنت الشرطة المحلية من اعتقال المنفذ".

ولم تكشف الخارجية تفاصيل إضافية بشأن دوافع المنفذ أو حجم الأضرار، فيما لم تسجل إصابات جراء الحادث.

فيما لم تعلق أمستردام عن الحادثة حتى الساعة 20:10 ت.ج.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد التوترات في عدد من العواصم الأوروبية، على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ أكثر نحو عامين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و174 شهيدا و166 ألفا و71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.