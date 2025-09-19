 محاولة اقتحام وإضرام نار بسفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذ - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 11:48 م القاهرة
محاولة اقتحام وإضرام نار بسفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذ

القدس/ الأناضول
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 11:16 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 11:16 م

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، وقوع محاولة اقتحام وإضرام نار في بهو مبنى سفارتها بمدينة لاهاي الهولندية.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن "محاولة اقتحام وإشعال النار وقعت في بهو مبنى سفارة إسرائيل في لاهاي، حيث تمكنت الشرطة المحلية من اعتقال المنفذ".

ولم تكشف الخارجية تفاصيل إضافية بشأن دوافع المنفذ أو حجم الأضرار، فيما لم تسجل إصابات جراء الحادث.

فيما لم تعلق أمستردام عن الحادثة حتى الساعة 20:10 ت.ج.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد التوترات في عدد من العواصم الأوروبية، على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ أكثر نحو عامين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و174 شهيدا و166 ألفا و71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

