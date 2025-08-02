مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط يبلغ عائلات المحتجزين في غزة بالعمل على صفقة تبادل شاملة

أبلغ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، عائلات المحتجزين الإسرائيليين، السبت، بالعمل على "صفقة شاملة تعيد جميع المحتجزين" من قطاع غزة؛ عوضا عن الصفقات الجزئية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين على هامش زيارة أجراها ويتكوف إلى ما تُسمى "ساحة المحتجزين" في مدينة تل أبيب (وسط)، التي كانت تشهد مظاهرة تطالب بإعادة المحتجزين من غزة، وفق القناة "12" العبرية الخاصة.

وأوضحت القناة، أن روبي حين والد الجندي المحتجز بغزة إيتاي حين، قال عقب لقائه المبعوث الأمريكي: "أكد ويتكوف وجود توافق بين المصلحتين الأمريكية والإسرائيلية، يتمثل في صفقة شاملة لإعادة الجميع وإنهاء الحرب"، عوضا عن الصفقات الجزئية.

وأضاف أن ويتكوف "لم يذكر أي هدف آخر، ولا أي مبادرة أخرى" بهذا الخصوص.

وتابع: "نحن العائلات سعداء جدا بسماع أن هناك خطة.. ويتكوف لم يفصّل ما هي، ويمكن تفهّم السبب.. هم يأملون أن تكون الخطة جيدة، وتتمكن خلال مدة قصيرة من إعادة أحبائنا إلى الوطن".