مقتل شخصين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة إنجلز الروسية

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، مقتل شخصين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت روسيا.

وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين، عبر تطبيق تليجرام، إن الهجمات ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية في مدينتي إنجلز وساراتوف الواقعتين على نهر الفولجا.

وأضاف بوسارجين، أن شخصين لقيا حتفهما في إنجلز، بعد تعرض مبنى سكني متعدد الطوابق لأضرار جراء الهجوم.

وأظهرت مقاطع مصورة غير موثقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع حرائق في محيط مصفاة نفط ساراتوف، التي تعرضت في السابق لهجمات أوكرانية متكررة.

وتضم مدينة إنجلز إحدى أكبر القواعد الجوية في روسيا، حيث تنطلق منها قاذفات استراتيجية بشكل منتظم لتنفيذ هجمات باستخدام صواريخ على مدن أوكرانية، وهو ما جعل المدينة هدفا رئيسيا للهجمات الأوكرانية المضادة في عدة مناسبات.

كما استهدفت الطائرات المسيرة الأوكرانية منشأة لوجستية في منطقة سامارا تديرها شركة "وايلدبيريز"، عملاق التجارة الإلكترونية، وفقا لما ذكرته الشركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض ما مجموعه 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم خلال الليل.