في 2 سبتمبر عام 1963 ولد صوت متميز وجميل، اقتحم الساحة الفنية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاز على حب الجمهور، رغم تواجده وسط أسماء كبيرة من المطربين في فترة التسعينيات أمثال عمر دياب، وهاني شاكر، ومحمد فؤاد، ومحمد منير، ومحمد ثروت، وعلي الحجار، وغيرهم؛ إلا أن صوته فرض نفسه على الجميع، إنه الراحل عامر منيب.

درس عامر منيب في كلية التجارة وتخرج منها وعين معيداً بها، وحصل على الماجيستير والدكتوراه، وكان دخوله المجال الغنائي بالصدفة رغم أنه من بيت فني فجدته الراحلة ماري منيب الفنانة الكوميدية الشهيرة، أثناء غناءه بالصدفة في سهرة بأحد الفنادق لأصدقاءه تصداف وجود الملحن حلمي بكر وعدد من الفنانين الذين شجعوه لدخول الساحة الفنية.

بعد نجاحه كمطرب وتقديم عدد من الألبومات النجاحة مثل علمتك وفاكر وأيام وليالي، دخل عالم السينما بتقديمه عدد من الأفلام قام ببطولتها، وشاركه البطولة فيها مجموعة من فنانات هذا الجيل.

وترصد "الشروق" نجمات شاركن في الشريط السينمائي لعامر منيب..

- نيلي كريم

كانت نيلي في بدايتها الفنية حينما شاركت عامر منيب البطولة في أول أفلامه على شاشة السينما، في فيلم "سحر العيون"، وكان فيلم ذو طابع رومانسي غنائي يتخلله بعض الكوميديا.

يحكي الفيلم قصة شاب يمتلك شركة للدعاية والإعلان، تستغل فتاة السحر لكي يقع في غرامها وتعمل معه في المكتب رغم الفروق الاجتماعية والثقافية بينهما.

شارك في الفيلم محمد لطفي، وسوسن بدر، وحسن حسني، وحلا شيحة، وكان من تأليف نهى العمروسي، وإخراج فخر الدين نجيدة، وانتاج عام 2002.

- مي عزالدين

بعد عامين من إنتاج الفيلم الأول، قدم عامر فيلمه الثاني "كيمو وأنتيمو" والذي شاركته فيه الفنانة الشابة وقتها مي عزالدين، وكانت ثاني بطولة لها في السينما بعد فيلمها الأول "رحلة حب" مع المطرب محمد فؤاد.

يروي الفيلم قصة صديقين من الإسكندرية، يقرران الرحيل للقاهرة للمشاركة في برنامج غنائي، ويقيمان في "بنسيون" صغير ويقع البطل "كيمو" في حب ابنه صاحب ال"بنسيون" التي تساعده وتحاول تشجيعه ليصل لحلمه كمطرب مشهور.

الفيلم من بطولة طارق عبدالعزيز ووحيد سيف وإيناس النجار ويوسف عيد وأحمد عقل، وتأليف أحمد البيه وأخرجه حامد سعيد عام 2004.

- داليا البحيري

شاركت داليا في فيلم "الغواص" عام 2005 مع عامر منيب، وهو يميل إلى أفلام الأكشن، ويحكي عن قصة زوجين منفصلان ويحدث خلاف بينهما على من يحق له تربية ابنهما.

شارك في الفيلم حسن حسني وسامي العدل والطفل خالد منيب، ومن تأليف عبدالفتاح البلتاجي وإخراج فخرج الدين نجيدة.

- حلا شيحة

بعد مشاركتها في فيلم "سحر العيون" والذي لعبت فيه دور صديقة البطل - عامر منيب - قامت بدور البطولة في شخصية حبيبة البطل "أميرة" في فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006.

يحكي الفيلم عن قصة شاب ثري يعود من السفر، بسبب رغبة والده في أن يتزوج، ومن خلال علاقات الأب يحاول إقامة حفل كبير يضم مجموعة من الفتايات ليختار ابنه زوجة له، ولكن الابن يعجب بفتاة يلتقي بها بالصدفة، وفي نفس الوقت تقع أخت أميرة في حبه، ورغم اختلاف شخصية الاختين إلا أن "سيف" يحتار بينهما فلكل منهما طباع جذبته.

- علا غانم

جسدت علا شخصية الأخت المتحررة التي تحاول العمل كمذيعة في إحدى القنوات، وتقع في حب شاب ثري، ولكنها تكتشف أن أختها تحبه، في فيلم كامل الأوصاف.

وشارك في الفيلم حسن حسني ورجاء الجداوي، وخالد سرحان وإيمي، ومن تأليف أحمد البيه وإخراج أحمد البدري.