قطر تدين استهداف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بولاية شمال كردفان بالسودان

أدانت دولة قطر بشدة، استهداف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في ولاية شمال كردفان في السودان، واعتبرته انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، الحاجة الماسة لحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام للمحتاجين في الولاية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجددت الوزارة، دعوة دولة قطر إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية.

كما جددت دعم دولة قطر الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق لتحقيق تطلعاته في السلام والتنمية والازدهار.