محافظ كفرالشيخ يلتقي بـ19 شابا من دول العالم للاطلاع على التجربة المصرية

التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم، بـ19 شابا من 19 دولة في العالم للاطلاع على التجربة المصرية في محافظة كفرالشيخ، بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور المحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ.

فى بداية كلمته رحب محافظ كفرالشيخ، بالوفد الأجنبى متعدد الجنسيات، فى زيارته لمحافظة كفرالشيخ للتعرف على تجربتها الرائدة فى إنشاء مشروعات الشباب المختلفة لتحقيق التنمية وفقاً لرؤية مصر 2030، والذى يجعل مصر فى مصاف دول العالم المتقدم.

وقال محافط كفرالشيخ، إن إجمالي عدد المشروعات التى تم تنفيذها من سبتمبر2018 حتى الآن بلغت 8391 مشروع بقيمة 194 مليون جنيه، وفرت 16 ألف 360 فرصة عمل وهذا إنجاز عظيم لمحافظة كفرالشيخ بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تعد خطوة غير مسبوقة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإقامة مشروعات خاصة بالمرافق ومشروعات كثيفة العمالة بمحافظة كفرالشيخ، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، لجهودهم المبذولة في تقديم مشروعات حقيقية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات لتحقيق رضا المواطن والصالح العام.

وأشار إلى أن إنجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من 1 سبتمبر 2018 إلى 7 أغسطس 2019، وإجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج، ويتضمن تمويل 1044 مشروع بقيمة 161مليون و 109 ألف و45 جنيه وعدد فرص العمل 2614 فرصة عمل، بالإضافة إلى إنجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، بإجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة وفرص العمل التي تم تنفيذها من خلال البرنامج بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من بدايته، يتضمن المشروعات التي تم تقديمها 6126 مشروع، والتي تم تمويلها عدد 5052 مشروع، والمشاريع تحت الدراسة عددها 616 مشروع، والمشاريع التي تم رفضها 453 مشروع بإجمالي 574 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم توفير 11 و501 ألف فرصة عمل.

وأكد أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولا سيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه جرى تفعيل منظومة الشباك الواحد على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، لتسهيل استخراج رخص المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وللتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر وبطريقة مميكنة.