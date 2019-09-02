قوات الأمن تقتل 11 من عناصر طالبان في جنوب أفغانستان

قتلت قوات الأمن الافغانية 11 على الأقل من عناصر طالبان، في عمليتين منفصلتين بإقليم أوروزجان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مسؤولين عسكريين القول اليوم الاثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 7 من عناصر طالبان، أثناء غارة في شهيد هساس في أوروزجان.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ أسلحة صغير خلال الغارة.

وقال المسؤولون إن غارة جوية أخرى أسفرت عن مقتل 4 من عناصر طالبان في نفس المنطقة بالاقليم الذي شهد تدهور الوضع الأمني خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت القوات الأمريكية نفذت مساء أمس الأحد غارة جوية على إقليم لوجار بوسط أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 14 على الأقل من عناصر طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن الجيش قوله في بيان له، إن القوات الأمريكية شنت الغارة الجوية في المنطقة المجاورة لعاصمة إقليم لوجار، مضيفا أن الغارة أدت إلى مقتل 14 من عناصر طالبان وتدمير 14 دراجة نارية تابعة للجماعة المتشددة.

كما ذكر الجيش أن القوات الأفغانية قتلت 3 من مسلحي طالبان في منطقة شهباز في مدينة غزني، مضيفا أن القوات الخاصة الأفغانية صادرت 63 كيلوجراما من المواد الكيميائية، ودراجة نارية، وقذيفة مدفعية، و3 ألغام أرضية، أثناء العمليات التي جرت في منطقة ديه ياك في غزني.