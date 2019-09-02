كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس مفاوضاته مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: "عقدت جلسة مع رينيه في مدينة ميونيخ، هو شخص يتمتع بشخصية محترمة، لكنه لم يكن مناسبًا لتولى تدريب الزمالك".

وأضاف: "خلال الجلسة معه لم يقنعنا بالشكل الكافي وأيضا طلباته كانت غريبة بالنسبة لي لأنه كان يريد زيارة نادي الزمالك أولا قبل التعاقد معه".

وتابع: "فايلر كان أقل المدربين الذين قابلتهم خلال البحث عن مدرب الزمالك الجديد، وطلب الحصول على مليون دولار، هو ومساعديه لكن المبلغ كان كبيرًا".

وعن الراتب الذي سيتقاضاه المدرب السويسري في الأهلي، والمقدر بحوالي مليوني يورو، تابع: " أنا أتعجب كثيرًا من هذا الأمر، فمن غير المعقول أن يرتفع راتب المدرب في 10 أيام فقط من مليون يورو إلى مليوني يورو".

وأتم: "في نهاية المطاف، نتمنى التوفيق للجميع وأتمنى أن يستعيد الأهلي مستواه معه، لتعود المنافسة مرة أخرى الموسم المقبل".