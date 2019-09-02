المبعوث الأممي يطالب بالتحقيق في غارات على سجن في ذمار اليمنية

أحد العاملين بالهلال الأحمر بجوار جثامين ضحابا غارة جوية على سجن باليمن يوم الاحد. تصوير: محمد السياغي - رويترز.

طالب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بالتحقيق في الغارات الجوية على مدينة ذمار اليمنية، والتي أسفرت أمس الأحد، عن مقتل وإصابة أكثر من 100 معتقل.

وقال جريفيث في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، إن ما حدث أمس في ذمار، هي مأساة أصبحت معها التكلفة البشرية للحرب لا تطاق ويجب أن تتوقف.

وأكد جريفيث، أن الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالات القتل والمعاناة في اليمن هي وضع حد للنزاع الذي تشهده البلاد.



وفي وقت سابق أمس، قتل واصيب نحو 120 أسير، في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إثر قصف جوي استهدف مبنى كلية المجتمع الذي يتخذه الحوثيون سجناً لمناهضيهم، حسب تصريحات للحوثيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونفى التحالف الذي تقوده السعودية استهداف السجن، مشيرا إلى أنه استهدف مخازن للطائرات المسيرة وصواريخ الدفاع الجوي المعادي "وهي أهداف عسكرية".

ويساند التحالف الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين الذين يسيطرون منذ عام 2014على صنعاء وعدة مدن أخرى، من أجل استعادتها.