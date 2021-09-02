الزيات يتأهل لـ نهائي التايكوندو في بارالمبياد طوكيو

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تأهل محمد الزيات، لاعب المنتخب المصري للتايكوندو البارالمبي، للدورالنهائي من منافسات وزن 61 كجم، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

وجاء تأهل الزيات للنهائي بعد التفوق في مباراة نصف النهائي أمام الروسي دانييل سيدوروف بنتيجة بعد استبعاد البطل الروسي بسبب ضربة خطر في وجه الزيات.

وغادر الزيات المباراة على نقالة بسبب الإصابة التي تعرض لها، وينتظر قرار من طبيب البطولة لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة النهائية، أو الاكتفاء بالحصول على الميدالية الفضية وعدم خوض المباراة النهائية.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بطل روسيا بتيجة 24-8 قبل أن يرتكب الخطأ ويتم استبعاده ليتأهل الزيات للمباراة النهائية ويضمن تحقيق ميدالية لمصر في المشاركة الأولى للتايكوندو المصري في دورة الألعاب البارالمبية.

وسيلعب البطل الروسي للمباراة النهائية فيما يلعب الزيات على الميدالية البرونزية.

وكان الزيات تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على الفرنسي بوفا كونج بنتيجة 22-10؛ ليتأهل للدور نصف النهائي.

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعها في منافسات رفع الأثقال. وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية للمرة 13 في تاريخها.