يستعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط بالفيوم، غدا السبت، قصة نجاح التجربة المصرية في العمل على زيادة إشراك المواطنين في آليات «الموازنة التشاركية» بهدف ترسيخ المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة وتعزيز مباديء الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، مؤكدا حرص الوزارة على توسيع نطاق مبادرة "الموازنة التشاركية" بمختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، حتى تعكس الموازنة عند إعدادها أولويات المواطنين ومشاركتهم في صنعها.

وذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم خلال الفعالية عرض فيلم وثائقي عن "الموازنة التشاركية" وفيديو تعريفي بإنجازات الوزارة في العمل على زيادة المشاركة المجتمعية، في إطار الحرص على أن تعكس الموازنة تفاعل المواطنين في تحديد الأولويات، وأن تأتي الموازنة مستجيبة لذلك، إضافة إلى رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية، حتى يصبح المواطن شريكا أصيلا في صنع القرارات خلال عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلي؛ إضافة إلى عرض تجربة أطفال المدارس مع اللعبة التفاعلية "صيد الكنوز"، التي تم تصميمها باحترافية شديدة لتحاكي أساليب إعداد الموازنة بطريقة مبسطة يسهل على الطلاب إدراكها.