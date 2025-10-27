كاراجر: الإرهاق البدني وراء تراجع ليفربول في الدوري الإنجليزي

كشف جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، عن الأسباب التي يراها وراء تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أوضح كاراجر أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها ليفربول حاليًا تتمثل في الجانب البدني، مشيرًا إلى أن الفريق فقد الكثير من طاقته المعهودة داخل الملعب.

وقال النجم السابق للريدز: "خسارة أربع مباريات متتالية، من بينها لقاء أمام فريق مثل برينتفورد الذي يصارع على الهبوط، دليل واضح على وجود أزمة بدنية داخل الفريق."

وأضاف كاراجر أن استمرار هذه النتائج السلبية يشكل خطرًا على مسيرة ليفربول هذا الموسم، مطالبًا الجهاز الفني واللاعبين بالتحرك سريعًا لاستعادة التوازن والعودة إلى طريق الانتصارات.

وكان ليفربول قد تلقى أربع هزائم متتالية في الدوري أمام برينتفورد، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، وكريستال بالاس، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر آرسنال الذي يملك 22 نقطة.