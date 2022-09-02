أطلقت وزارة السياحة والآثار، على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة حملتين الأولى تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك"، والتي تبرز أهم وأميز قطعة أثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية.



والحملة الثانية تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة" والتي تلقي الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية ومعناها وما يمثلها في الطبيعة من إنسان وحيوان، وطيور، ونباتات، وغيرها.



يأتي ذلك في إطار احتفال وزارة السياحة و الآثار بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والذي يوافق يوم 27 من شهر سبتمبر.



* علامة "سا"



تُمثل هذه العلامة أول نموذج في العالم لسُترة النجاة، وكان يرتديها الصيادون والبحارة في مصر القديمة لحمايتهم من الغرق، لذا عبرت عن معاني الحماية.



وُردت هذه العلامة كذلك في العديد من الكلمات المصرية القديمة منها ما تعني مجموعة عمل أو بحارة وكذلك عبرت عن كلمة ساحر، وكانت من الكلمات التي تُكتب ضمن صيغة الحماية للملك والتي تُقرأ "سا-عنخ-واس" أي "الحماية والحياة والسلطة".



ويصور هنا رجل على قارب، مرتديًا عصابة تشبه علامة "سا".