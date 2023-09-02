الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني جديد بطائرة مسيرة وتدميرها فوق مقاطعة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة أوكرانية جديدة لشن هجوم بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية، وتدمير المُسيرة فوق مقاطعة بيلجورود.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "في 2 سبتمبر، عند نحو الساعة (15:00) بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية، وتم تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود، المتاخمة لأوكرانيا"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.



وكان حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، أفاد في وقت سابق، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من مستوطنة جولوفتشينو.