تصدرت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف، التي لطالما أثارت الجدل بتوقعاتها التي تحققت في بعض الأحيان، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن وفاتها،

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع نبأ "خبيرة التوقعات" ليلى عبد اللطيف، لكن سرعان ما نفت العرافة اللبنانية بنفسها، مؤكدة أن ما تردد عن موتها مجرد شائعات، حيث قالت في تسجيل صوتي عبر موقع "ET بالعربي": "أنا بخير أنا بخير.. هيدا السوشيال ميديا، كل يوم بيطلعوا خبرية، شكرا عالسؤال"، وفق ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وعادة ما تثير ليلى عبد اللطيف الجدل بتوقعاتها وتنبؤتها حيث أثارت الجدل مؤخرا بتوقع لها حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جرى تداوله عقب إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.

وكان من بين توقعاتها المثيرة للجدل أن "هناك طائرة ستشغل العالم ولن ينجو منها أحد في الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت وقع الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة"، قبل سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووفاته مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين.

ولكن، هل تصدق تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف؟

ليلى عبد اللطيف، عرافة لبنانية عادة ما تخرج في بعض البرامج وتتوقع بعض الأحداث للمستقبل، كطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والأزمات التي حدثت في اليمن، وعودة الاغتيالات في لبنان، وأيضا اجتياح الأوبئة والأمراض البلاد.

عبيد رئيسا للبنان

ولكن ليس كل ما توقعته عبد اللطيف تحقق، ففي عام 2015، توقعت العرافة اللبنانية أن يصل الوزير اللبناني السابق جان عبيد ليكون رئيسا للبنان، وهو ما أخفق فيه بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.

وبعد غياب طويل عن الشاشة، خرجت عبد اللطيف بعد عام كامل في برنامج "لهون وبس" مع هشام حداد على فضائية "إل بي سي آي"، زاعمة أنها تحدثت عن دور لميشال عون والقوات سابقا، في إشارة إلى تحقيق تنبؤاتها، وفق ما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

ورغم إخفاق توقعاتها، أكدت "عبد اللطيف"، أن جان عبيد سيكون يوماً ما رئيساً للجمهورية، ولو بلغ من العمر 80 عاماً، وأنها لن تغير توقعاتها وأن إلهاماتها لا تتحدد بوقت.

زواج نجوى كرم

وفي عام 2016، كشفت العرافة ليلى عبد اللطيف عن أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم تزوّجت لكنها لم تفصح عن اسم زوجها، في لقائها التلفزيوني، ولكن عادت بعدها ونشرت صورة نجوى كرم مع فيليب زيادة، كتب عليها "زواج المطربة اللبنانية نجوى كرم من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة الذي يصغرها في السن بحوالي 10 سنوات".

لكن نجوى كرم نفت ذلك، عندما حلت ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج "ديو المشاهير"، فحين سألتها مقدمة البرنامج أنابيلا هلال عن المشترك "الأهضم"، قالت ممازحة: ليلى عبد اللطيف لأن "كل سنة بتقول بدي أتزوج وبوعد حالي قلت بلكي بتعرف أكتر مني".

زواج إليسا

وفي نفس العام، أفصحت ليلى عبد اللطيف عن زواج إليسا، وهو أمر نفته الأخيرة على حسابها عبر "إكس"، حيث قالت: "انتشرت الكثير من الشائعات خلال الأيام الماضية، ومنها شائعات شديدة الكذب".

وتابعت: "قالوا تزوجت، قالوا أواجه مشاكل زوجية، وهناك من قال إنني حامل، فليكن واضحا للجميع أنه عندما يكون لدى شيء يقال سأقوله، لن أخجل من عيش حياتي".