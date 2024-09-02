عائلات أسرى يغلقون مفارق طرق إسرائيلية

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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن عائلات أسرى ومتضامنين معهم يغلقون مفارق طرق عدة في إسرائيل.

ويأتي ذلك فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسئول أمني بارز قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تنصل من خطته لإبرام صفقة بعدما وافقت حركة حماس على معظم ما جاء فيها.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية ببدء إضراب عام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبرام صفقة.

وأضافت الشبكة أن الإضراب يشمل المدارس والجامعات ومطار بن جوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو اخترع عقبة محور فيلادلفيا لإحباط التوصل إلى صفقة لمنع سقوط حكومته.

وتُصرّ إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو على استمرار سيطرتها العسكرية على محوري فيلادلفيا ونتساريم، في حين تتمسك حركة حماس بانسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، ضمن أي اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

من جهته، طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث وضع الأسرى بغزة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.