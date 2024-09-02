مصرع عناصر إجرامية وإصابة ضابط خلال تبادل إطلاق النيران في الدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وإصابة ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم عنصرين إجراميين شديدي الخطورة محكوم عليهما بالسجن المشدد في عدد من القضايا الجنائية، بالإتجار وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من قريتي هلا والقيطون بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الدقهلية، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل معهما عن مصرعهما وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي بعيار ناري، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس الشابو، وزنت 3 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام و2 بندقية آلية وعدد كبير من الطلقات و2 دراجة نارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم.

‎تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.