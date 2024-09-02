سوهاج تعتمد التصميم المعماري وموقع إنشاء أول بوابة للمحافظة

تفقد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، عددا من المواقع المقترحة لإنشاء أول بوابة لمحافظة سوهاج.

رافق المحافظ الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير المساعد، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة.



وتابع المحافظ عددًا من المواقع على طريق سوهاج أسيوط الزراعي الغربي، وموقع عند مدخل الكوامل بحري نهاية طريق "سوهاج - جامعة سوهاج الجديدة"، لاختيار الموقع الأنسب، وتم الاستقرار على إقامة البوابة عند الموقع الأخير "مدخل الكوامل" ليكون هو البوابة الغربية لسوهاج.

ووجه المحافظ بالبدء فوراً في إجراءات الإنشاء، على أن يتم التنفيذ والانتهاء من المشروع خلال 6 شهور، وافتتاحه رسميا في عيد سوهاج القومي المقبل.



وأعلن المحافظ عن اعتماد التصميم المعماري لمشروع إنشاء بوابة مدخل سوهاج، مشيرا إلى أن التصميم الذي تم اعتماده جاء على الطراز الفرعوني، وبما يتماشى مع الهوية البصرية والعمرانية للمحافظة، ويعكس العراقة والأصالة الخاصة بها، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من إعداد التصميمات النهائية معمارية وإنشائية ومقايسة أعمال؛ وذلك تمهيدا للسير في إجراءات التنفيذ الفوري للمشروع، وتعد هذه البوابة هي الأولى للمحافظة منذ إنشائها.