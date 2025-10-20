تقرير عبري يكشف عن ارتفاع حاد في الإسرائيليين المهاجرين من دولة الاحتلال

كشف تقرير إسرائيلي صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست (M.M.M.)، حول هجرة الإسرائيليين من دولة الاحتلال، ارتفاعًا حادًا في عدد الإسرائيليين المغادرين في السنوات الأخيرة، بينما لا يزال عدد العائدين أقل بكثير.

ووفقًا لبيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء (CBS)، التي تمت معالجتها في التقرير، غادر دولة الاحتلال ما معدله حوالي 36,000 مستوطن إسرائيلي سنويًا خلال الفترة 2009-2021.

لكن بدءًا من عام 2022، سُجِّلت قفزة حادة حيث غادر 55,300 مستوطن إسرائيلي في ذلك العام (بزيادة قدرها 46% عن العام السابق)، بحسب شبكة قدس برس.

وفي عام 2023، غادر 82,700 شخص بالفعل - بزيادة أخرى قدرها 50%.

في الوقت نفسه، ظل عدد الإسرائيليين الذين عادوا إلى دولة الاحتلال بعد إقامة طويلة في الخارج أقل بكثير - حوالي 24,000 في المتوسط ​​سنويًا.

ووفقًا لتقرير MMM، سُجِّلت في أكتوبر 2023 (اندلاع الحرب على غزة) قفزة حادة أخرى في مغادرة دولة الاحتلال.

وجاء في التقرير، أن حوالي 40% من المغادرين في عام 2022 كانوا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا - وهو معدل أعلى من معدلهم في عموم السكان (27%).

وحذر التقرير من أن رحيلهم قد يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل. كما يظهر أن نصف المغادرين في عام 2022 كانوا من المستجلبين الجدد السابقين ( 27500 شخص).

وبين التقرير أن من بين هؤلاء، هاجر 76% إلى دولة الاحتلال في السنوات الخمس التي سبقت مغادرتهم، وغادر 62% في نفس العام الذي هاجروا فيه.

وأكد التقرير أن معدل المهاجرين بين المغادرين مماثل للسنوات السابقة، وبالتالي فإن الزيادة في عددهم وحدها لا تفسر الزيادة الإجمالية في الهجرة.

وأشارت البيانات إلى تغير في التركيبة السكانية للمغادرين والعائدين. ففي عام 2022، بلغت نسبة المغادرين من المستوطنين اليهود 61‎% ، بينما بلغت نسبة العرب 6‎%، وهي نسبة أقل من نسبتهم في السكان.

وأوضحت البيانات أن حوالي 59% من المهاجرين عام 2022 وُلدوا خارج دولة الاحتلال، معظمهم في أوروبا (80% منهم)، و41% فقط وُلدوا في دولة الاحتلال.

ووفقًا للتقرير، تشير البيانات إلى ظاهرة مغادرة المهاجرين الجدد لدولة الاحتلال بعد هجرتهم بفترة وجيزة، وأحيانًا قبل إتمام عملية الاستيعاب.

وجغرافيًا، سكن 54% من المغادرين "تل أبيب" والوسطى، وهما منطقتان تتميزان بارتفاع مستوى المعيشة وغلاء المعيشة. بينما كان حوالي 10% فقط من المغادرين من الشمال أو الجنوب.

ووفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، هاجر 11,020 إسرائيليًا من تل أبيب-يافا إلى الخارج عام 2024، وهو ما يقارب ضعف عدد المهاجرين من أي مدينة أخرى في دولة الاحتلال.

ومن المدن الأخرى التي تتصدر جدول الهجرة: حيفا (5,983 مهاجرًا)، ونتانيا (5,370 مهاجرًا)، والقدس المحتلة (5,037 مهاجرًا)، وبات يام (3,102 مهاجرًا)، وريشون لتسيون (2,490 مهاجرًا)، وأشدود (2,359 مهاجرًا)، ورامات جان (1,883 مهاجرًا).

وذكر التقرير أن معظم المغادرين كانوا أكثر تعليما من متوسط ​​السكان: 54‎% منهم لديهم 13 عاما من التعليم أو أكثر، مقارنة بـ 44‎% من عامة المستوطنين ؛ و 26‎% لديهم تعليم أكاديمي كامل.