سادت حالة من الغضب في إسرائيل، اليوم الاثنين، بعدما منعت الشرطة إقامة ديربي تل أبيب في الدوري المحلي وسط فوضى عارمة، مما أثار شكاوى من الأندية ومن معارضين سياسيين.

وشهدت المباراة الملغاة بين مكابي تل أبيب وهابوعيل تل أبيب، الأحد، أعمال شغب داخل الملعب وخارجه، على وقع توترات بشأن حظر مشجعي الفريق الأول من السفر لمتابعة مباراة خارج أرضهم ضد أستون فيلا الإنجليزي في الدوري الأوروبي، المقررة في 6 نوفمبر المقبل.

Nine people have been arrested after "violent riots" cancelled Tel Aviv's football derby between Hapoel and Maccabi, according to Israeli police.



Police added dozens of smoke grenades and pyrotechnic devices were thrown, injuring 13 civilians and three police officers. pic.twitter.com/CjWo92VZhR — Sky News (@SkyNews) October 20, 2025

وأُلغي ديربي تل أبيب بعدما وصف متحدث باسم الشرطة ما حصل بـ"سلوك غير منضبط، وأعمال شغب، وإلقاء مقذوفات، وقنابل دخانية، وألعاب نارية، وإصابة ضباط، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للملعب"، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضاف متحدث الشرطة: "هذه ليست مباراة كرة قدم: إنها فوضى وعنف شديدان".

وتدخلت الشرطة للسيطرة على 30 ألف مشجع، بعدما أصدرت الأوامر بإخلاء ملعب "بلومفيلد" الذي يستقبل مباريات الفريقين.

A riot broke out between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv fans tonight and the game was called off but anyone who says they don't want this kind of violence in Birmingham is an Antisemite according to Keir Starmer and the Labour Government pic.twitter.com/sgThblCo5B — Cllr Martin Abrams 🕊️🍉 (@Martin_Abrams) October 19, 2025

وأثار قرار الشرطة والخطة المتبعة غضب إدارة نادي هابوعيل.

وقال هابوعيل في بيان شديد اللهجة نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "من المناقشات التمهيدية قبل المباراة، بدا أن الشرطة تستعد لحرب لا لحدث رياضي. شاهد الجميع مقاطع فيديو قاسية، أطفالا يداسون بأقدام الخيول، ورجال شرطة يضربون المشجعين من دون تمييز"، متهما الشرطة بالسيطرة على الرياضة ومطالبا سلطات كرة القدم باستعادة زمام الأمور.

كما هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بسبب الواقعة.

وكتب لابيد على منصات التواصل الاجتماعي: "إلى قائمة إخفاقات الوزير غير الكفؤ إيتمار بن غفير التي لا تنتهي، أُضيفت الليلة إلى عدم القدرة على تسهيل مباراة كرة قدم في دولة إسرائيل".

وبخلاف هابوعيل، لم يصدر مكابي تل أبيب بيانا، في محاولته لامتصاص الخلافات بشأن مباراته المقبلة في برمنغهام عقب عدم السماح لجماهيره بالتنقل لمتابعة مباراة أستون فيلا خشية حدوث أعمال شغب، بناء على تعليمات من مجموعة الاستشارة الأمنية، الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات السلامة لكل مباراة في ملعب "فيلا بارك".