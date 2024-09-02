عقد ورش عمل لإعداد الخطة الاستراتيجية لعام 2024 لمحافظة الأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة ناهد إسكندر، القائم بأعمال مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

كما تم عقد ورشة عمل، اليوم الإثنين، بحضور رؤساء المراكز والفريق الاستشاري للمشروع ومشاركة القيادات التنفيذية والشعبية والإدارات والقطاعات والإدارات ذات الصلة بالمحافظة، وإدارات ومديريات الخدمات بالمحافظة، وتمثيل لأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة.

وافتتح نائب محافظ الأقصر، ورشة عمل ضمن الورش التي تم تنظيمها في هذا السياق استهدفت إعداد الرؤية الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2040، وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك من خلال فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووجه نائب المحافظ، الشكر لفريق عمل مشروع الدعم الفني والاستشاريين والحضور من كل الجهات والإدارات ومديريات الخدمات بالمحافظة، مؤكدًا أهمية دعم إعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها؛ لتعزيز جودة حياة المواطن في المحافظة وتعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، وتعزيز قدرة المحليات على سرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي والمهام التي تقوم بها كل الإدارات والجهات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة محليًا.

من جانبهم عرض الاستشاريين خطوات إعداد الرؤية الاستراتيجية وربطها مع التنمية الإقليمية للمحافظة والمراكز التابعة لها والدور الذي يقوم به كل مركز في دعم تحقيق رؤية المحافظة من خلال مخرجات تقييم الوضع الراهن قطاعياً (البنية الاساسية، التخطيط العمراني، السكان والديموغرافيا، والبيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية)، وانعكاسها على صياغة البرامج والاهداف الاستراتيجية للمحافظة والتشديد على الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة وإقليمياً وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الاقتصاد المحلي والسياسة الحضرية، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.

فيما تم مناقشة الرؤى السابقة التي تم إعدادها لمحافظة الأقصر، حيث قامت مجموعات العمل والممثل بها كل القطاعات والإدارات ومديريات الخدمات، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بمناقشة رؤية تنموية قطاعية وفق القطاعات المختلفة، وجغرافياً للمراكز لوضع رؤية طموحة وقابلة للتحقيق وتركز على المواطن وتتعامل مع التحديات الحالية وتستشرف المستقبل ويمكن متابعة مخرجاتها وتقييم نتائجها، والعناصر الأساسية التي تم مناقشتها في مجموعات العمل: مخرجات تقييم الوضع الراهن والسمات العامة للمحافظة المراكز، وضع رؤية قطاعية متسقة مع الرؤية العامة للمحافظة ووضع الأهداف الاستراتيجية على مستوى كل قطاع تنموي، وبما يعمل على بناء العنصر البشري وتنمية الإنسان.

وخلصت ورشة العمل إلى الاتفاق على الرؤى القطاعية للمحافظة حتى عام 2040 الاقتصاد المحلي والتنمية العمرانية، والبيئة والمرافق والسكان والخدمات المحلية، فيما يستهدف مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الفريق الاستشارية في المرحلة القادمة إعداد الخطة متوسطة الأجل ببرامج ومشروعات تنموية حتى عام 2030؛ لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2040.