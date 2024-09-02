ملك الأردن يحذر من تداعيات استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أعاد الملك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع.

وشدد الملك على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وثمن استمرار دعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، لتمكينها من تأدية مهامها وفق تكليفها الأممي.

وأكد العاهل الأردني أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال علاقات الصداقة الأردنية اليابانية، إذ عبر الملك عن فخره بمرور 70 عاما على العلاقات الثنائية، وعن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان للأردن، خاصة في المجالات التنموية.