رانيا يوسف تكشف عن صور من كواليس فيلمها الجديد «ورد وريحان»

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن صور من كواليس تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم «ورد وريحان»، وذلك عبر حسابها على موقع «إنستجرام».

وشاركت رانيا يوسف جمهورها صورها ضمن أحداث فيلم «ورد وريحان»، بالإضافة إلى صور لها مع مخرج العمل محمد نبيل، معلقة: «ورد مع المخرج محمد نبيل، رانيا يوسف، ورد وريحان».

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف كانت قد خاضت تجربة الغناء مؤخرا للمرة الأولى، من خلال أغنية «ليك» التي طرحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، وهي من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، وإخراج بتول عرفة.