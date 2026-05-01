تقدم وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي باعتذار لجماهير الأهلي، رغم الفوز على الزمالك، في الدوري الممتاز.

وتغلب النادي الأهلي على مضيفه، الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "يجب أن نتقدم باعتذار لجميع جماهير النادي الأهلي، بسبب الإخفاق الذي حدث في الفترة الماضية".

وأضاف: "فريق الأهلي عانى منذ بداية الموسم بمشاركة 17 لاعبًا مع مختلف المنتخبات، لكننا نعلم أن هذا ليس مبررًا للإخفاق".

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته قائلًا: "التوفيق كان غائبا عنّا طوال الموسم، لكنه حالفنا اليوم أمام الزمالك.. مباراة واحدة فقط كنا نستحق فيها الهزيمة، وهي مباراة طلائع الجيش، في ختام الدور الأول".

وارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 47، التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 50، في المركز الأول.