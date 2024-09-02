حماس تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين في جنين: إرهاب دولة ممنهج

قالت حركة حماس، إن اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين أثناء تغطيتهم للعدوان على جنين، وإطلاق النار المباشر تجاههم هو إرهاب دولة ممنهج يمارسه بحق الصحفيين.

وأضافت حماس في بيان، أن هذا الإرهاب يهدف إلى طمس الحقيقة، ومنع الصحفيين من أداء واجبهم بنقل معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرّض له من جرائم وحشية على يد حكومة الاحتلال.

وأشادت حماس بشجاعة الصحفيين العاملين في غزة والضفة، وإصراراهم على تغطية العدوان رغم ما يتعرّضون له من انتهاكات وجرائم، واستشهاد العشرات منهم بنيران الاحتلال.

وطالبت المؤسسات الصحفية الدولية كافة، بإدانة جرائم الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على فضحها، والضغط بكل الوسائل لوقفها.