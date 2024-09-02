 نتنياهو: إذا خرجنا من محور فيلادلفيا لمدة 42 يوما لن نعود ولو بعد 42 سنة - بوابة الشروق
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نتنياهو: إذا خرجنا من محور فيلادلفيا لمدة 42 يوما لن نعود ولو بعد 42 سنة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 10:01 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 10:01 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مغادرة إسرائيل لمحور فيلادلفيا لن يُعيد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وفي كلمة له، مساء الإثنين، زعم أنهم بدخولهم محور فيلادلفيا تغير الوضع لصالح إسرائيل على الصعيد العسكري.

وادعى أن دخول إسرائيل لمحور فيلادلفيا أجبر حركة حماس على تغيير موقفها في المفاوضات، وباتت تلجأ للضغط الدولي من أجل إخراجهم.

ولفت إلى أن هناك من يطرح فكرة الخروج من محور فيلادلفيا لمدة 42 يومًا، موضحًا أنهم إذا رضخوا لذلك فلن يعودوا ولو بعد 42 سنة.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تقدم تنازلات، ولن تدخل في ما سمّاه «الفخ»، موضحًا أن هذا المسار ليس تكتيكًا لكنه استراتيجي سياسي.

وكرر نتنياهو ادعاءات بأنه يسعى إلى تحقيق صفقة، متحدثًا عن أن حركة حماس لم ترد على المقترح، وادعى أن إسرائيل وافقت على الإطار الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق.

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