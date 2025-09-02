وزير خارجية بريطانيا: مصر لعبت دورا حيويا في ضمان وصول المساعدات إلى غزة

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن الكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة مروعة، داعياً إسرائيل إلى رفع القيود فورًا وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة.

وقال لامي، في كلمته أمام البرلمان، إن مصر لعبت دورًا حيويًا في ضمان وصول المساعدات إلى غزة، حيث تمر الغالبية العظمى منها عبر مصر، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية والأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر المصري، بحسب بيان لوزارة الخارجية البريطانية.

وأعلن لامي أمس عن تخصيص 15 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات ورعاية طبية لغزة والمنطقة المحيطة.

وتابع وزير الخارجية البريطاني: نحن ممتنون لحكومة مصر وشركائنا على الأرض على جهودهم المستمرة لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

وأشار إلى أنه في غزة هناك أطباء شجعان يقولون إن الإمدادات الطبية الضرورية بدأت تنفد، وبأنه لم يعد باستطاعتهم إجراء عمليات آمنة.

وتابع: نمول منظمة UK-Med الخيرية الطبية، التي عالجت مستشفياتها الميدانية نحو 600,000 من أهالي غزة.