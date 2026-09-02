ألمانيا تنفي ادعاءات بوتين بأن أدلة الطائرة المسيرة ملفقة

رفض وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الأربعاء، ادعاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن برلين "لفقت" أدلة لتحميل موسكو مسؤولية هجوم فاشل بطائرة مسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي.

وقال فاديفول، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ويكلو بأيرلندا: "العكس هو الصحيح"، وذلك خلال حديثه بعد يوم من تحميل ألمانيا رسميا روسيا مسؤولية حادث 4 أغسطس، وإعلانها فرض إجراءات عقابية.

ونفى بوتين، أمس الثلاثاء، هذه الاتهامات، واعتبر الأدلة المقدمة حتى الآن "ملفقة"، قائلا إن رد حكومة المستشار فريدريش ميرتس كان مدفوعا في المقام الأول بالسياسة الداخلية.

وجاء الإعلان الألماني بعد أسابيع من اكتشاف طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من طائرات شحن أوكرانية في مطار لايبزيج / هاله، وقبيل انتخابات حاسمة في ثلاث ولايات ألمانية، لكن فاديفول نفى مزاعم بوتين بأن يكون توقيت البيان قد جاء لأغراض تكتيكية.

وقال الوزير إنه لو تم أخذ الانتخابات في الاعتبار، لربما تجنبت الحكومة تحميل روسيا المسؤولية علنا في هذا التوقيت، لأن هذه الخطوة "تؤدي بطبيعة الحال إلى كثير من الجدل، ولا سيما خلال الحملات الانتخابية في شرقي ألمانيا."

وأوضح فاديفول أنه تلقى دعما كبيرا من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع في ويكلو، وذلك بعد إعلان ألمانيا أنها ستغلق القنصلية العامة الروسية في بون ومركز ثقافي روسي في برلين.

وأضاف فاديفول أن دولا أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وهولندا وفنلندا، استدعت أيضا السفراء الروس على خلفية هجوم لايبزيج.