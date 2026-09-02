العائلات الملكية الأوروبية تتوجه إلى أوسلو الأسبوع المقبل لحضور جنازة الملك هارالد

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تتجه العائلة الملكية السويدية إلى أوسلو الأسبوع المقبل، لحضور جنازة ملك النرويج هارالد الخامس الذي توفي الأسبوع الماضي عن 89 عاما.

ومن المتوقع أن يحضر كل الأفراد البالغين من العائلة الملكية السويدية الجنازة في التاسع من سبتمبر الحالي ، بما في ذلك الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا وولية العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيل والأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا والأميرة مادلين وزوجها كريستوفر أونيل.

وهناك صلات شخصية وأسرية وثيقة بين العائلتين الملكيتين السويدية والنرويجية. فوالدة هارالد هي الأميرة السويدية مارتا وكان الملك النرويجي عراب ولية العهد الأميرة فيكتوريا.

كما ستحضر الأميرة كريستينا وهي الشقيقة الصغرى لملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، الجنازة مع زوجها تورد ماجنوسون.

وأكد ملك الدنمارك فريدريك العاشر والملكة ماري حضورهما بالفعل. كما تمت العائلة الملكية الدنماركية بصلة قرابة بعيدة بالعائلة الملكية في النرويج.

وسوف يُمثل هولندا الملك فيلم-أليكسندر والملكة ماكسيما والملكة السابقة الأميرة بياتركس وولية العهد الأميرة كاتارينا-أماليا.

كما سيتوجه ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلدا إلى أوسلو وكذلك ولي عهد اليابان الأمير فوميهيتو وولية العهد الأميرة كيكو، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجة (أن آر كيه).

وأكد العديد من رؤساء الدول الأوروبية أيضا حضورهم، بحسب شبكة (أن آر كيه) بما في ذلك رئيسة أيسلندا هالا توماسدوتير وزوجها. ومن المتوقع أيضا حضور رؤساء دول البلطيق الثلاث وكذلك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.