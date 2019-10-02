تشيلسي ضيفا ثقيلا على ليل الفرنسي.. سلافيا براج يواجه دورتموند.. وفالنسيا يستضيف أياكس

تختتم اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا بثمان مواجهات، أهمها مباراة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو في التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، بينما يستضيف ليفربول الإنجليزي فريق ريد بول سالزبورج النمسوي في نفس التوقيت، في مباراة سهلة نسبيا للفريق المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح.

فشل كلا من برشلونة والإنتر في تحقيق الانتصار بالجولة الأولى، حيث سقط البارسا في فخ التعادل السلبي ضد بوروسيا دورتموند، بينما اقتنص سلافيا براج نقطة ثمينة من أنياب النيراتزوري بهدف لمثله.

وسيكون التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان، الذي لعب بقميص برشلونة بين 2011 و2014، أمام مواجهة من نوع خاص.

وشارك سانشيز في 141 مباراة مع البلوجرانا، حيث نجح في تسجيل 47 هدفًا، وتقديم 35 تمريرة حاسمة، كما توج بالعديد من الألقاب برفقة البارسا.

وعلى الصعيد الأوروبي، سيحاول الدولي التشيلي التخلص من عقدته ضد برشلونة، حيث لم ينجح في الانتصار من قبل على فريقه السابق.

ويدرك أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، أن وسط ملعب فريقه تلقى طفرة بالتعاقد مع ستيفانو سينسي من ساسولو الإيطالي ليمنح النيراتزوري القوة اللازمة والقدرة على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم والعكس.

وفي المقابل استقر إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على ثلاثي وسط الملعب فرانكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وأرثور ميلو من أجل اللعب بصفة أساسية في المباريات الصعبة مثلما حدث في مباراة خيتافي وفي اللقاءات التي تحتاج إلى قدرة على الضغط أمام المنافس.

وينوي برشلونة البحث عن حلول جذرية من أجل الفوز على إنتر ميلان في الوقت الذي بات فيه ليونيل ميسي مسموحا له بالمشاركة في المباريات عقب التخلص من إصابة الفخذ التي لحقت به في لقاء فياريال في مسابقة الليجا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة أنسو فاتي الذي يعاني من إصابة في الركبة اليمنى وعثمان ديمبلي من مشكلة في أوتار الساق، بينما تأكد غياب جوردي ألبا وصامويل أومتيتي.

وإذا ما فاز برشلونة على إنتر ميلان فإنه سيتصدر بنسبة كبيرة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا لاسيما أن بوروسيا دورتموند سيواجه سلافيا براج في التشيك وهو لقاء لن يكون سهلا على الإطلاق، خاصة أن الفريق التشيكي لديه القدرة على تنظيم صفوفه مثلما حدث أمام النيراتزوري في الجولة الماضية.

وتعرض المدرب فالفيردي لانتقادات حادة بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة ولكن لدى برشلونة رقم كبير يسعى للحفاظ عليه وهو أنه لم يخسر على ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2013 خلال 32 مباراة لعبها في الكامب نو.

وتترسخ العقدة بشكل عام أمام إنتر ميلان، حيث لم ينجح أي لاعب في صفوف النيراتزوري، في هز شباك برشلونة على ملعب "كامب نو"، عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا.

فخلال 4 مباريات بين البارسا وضيفه الإنتر في هذه البطولة، حقق الفريق الكتالوني 4 انتصارات، دون تلقي أي هدف.

وفي المواجهة الأخرى المرتقبة بين ليفربول وضيفه ريد بول سالزبورج على ملعب آنفيلد، يتوقع أن يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بنفس تشكيلته الأساسية أمام الفريق النمساوي الذي استهل مشواره في المجموعة الخامسة بفوز كبير على جينك 6 / 2.

وينتظر عودة حارس المرمى أليسون إلى مران ليفربول من جديد بعد الغياب لأكثر من شهر ونصف الشهر بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، ولكن يتوقع تولي أدريان حراسة مرمى الفريق في المباراة.

ويدرك ليفربول أهمية تحقيق الفوز على ملعبه بعد أن خسر مباراته الأولى صفر / 2 أمام نابولي الذي يحل ضيفا في الجولة الثانية على جينك.

ويتواجد فريق ليفربول بالمجموعة الخامسة رفقة ريد بول سالزبروج، وجينك البلجيكي، ونابولي الإيطالي.

وتعرض حامل اللقب ليفربول للخسارة في مباراته الأولى هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا أمام نابولي بهدفين نظيفين.

ويأمل الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول في تحقيق الفوز أمام ريد بول سالزبورج، واستعادة توازنه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد البداية الممتازة له بمسابقة الدوري الإنجليزي، وتصدره جدول ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة 21 نقطة، وبفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني بتشكيل مكون من: محمد صلاح وساديوماني وريبرتوا فرمينوا في الهجوم، هندرسون و فينالدوم و فابينيو في الوسط، ترينت ألكسندر ارنولد و اندري روبرتسون وفيرجيل فان ديك وما تيب في الدفاع، وأدريان في حراسة المرمى.

وفي باقي المباريات، يحل تشيلسي ضيفا على ليل الفرنسي حيث يأمل البلوز استعادة التوازن، حيث خسر مباراته الأولى في المجموعة الثامنة على ملعبه أمام فالنسيا الإسباني صفر / 1، وفي نفس المجموعة يستضيف فالنسيا الإسباني نظيره أياكس الهولندي.