قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن وزارة الصحة سجلت ألف أسرة بواقع 5 آلاف مواطن خلال 48 ساعة، منذ البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ5 محافظات، وهي السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه بعد نجاح تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، بتسجيل نصف مليون مواطن في التأمين الصحي، وإجراء 6 آلاف عملية جراحية، جاء تطبيق المنظومة في المحافظات الأخرى.

وتابع: «الوزارة بدأت منذ 3 أيام في تسجيل مواطنين المحافظات الخمس داخل المنظومة، في مشروع طب الأسرة» مشيرًا إلى أن المشروع بدأ بفتح الملف العائلي وإجراء عملية الفحص الطبي الشامل لكل أسرة، وتسجيل التاريخ المرضي لها.

وأوضح أن تطبيق المنظومة سيتم على محورين، الأول تأهيل البنية التحتية لهذه المحافظات لتكون على قدر عالٍ من الكفاءة وفقًا للمعايير الصحية العالمية، والمحور الثاني، توفير خدمات طب الأسرة والتي تمثل أكثر من 70% من الخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل مباشر.

وأشار إلى تقسيم المحافظات لمراحل أولها وأهمها مرحلة التخطيط الصحي، والتي يتم من خلالها حصر الإمكانيات الصحية والطبية لعدد المنشآت والمستشفيات في المحافظة، وذلك لرسم خريطة صحية لكل محافظة.