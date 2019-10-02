رئيس النمسا يبدأ المشاورات مع الأحزاب بلقاء الفائز في الانتخابات البرلمانية

بدأ الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع قادة الأحزاب؛ لاستعراض نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي، وبحث ترتيبات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

وقالت مصادر في قصر هوفبورج الرئاسي، اليوم، إن الرئيس النمساوي بدأ مشاوراته بلقاء سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب والفائز بأعلى الأصوات فى الانتخابات البرلمانية بنسبة تجاوزت 37 فى المائة حيث ناقش معه شكل الحكومة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الرئيس النمساوي سوف يلتقى - في وقت لاحق - مع باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي ونوربرت هوفر رئيس حزب الحرية حيث تجرى اللقاءات بحسب ترتيب الاصوات التى حصل عليها كل حزب.