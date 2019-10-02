تقرير حقوقي: 10 آلاف انتهاك لميليشيات الحوثي بحق المدنيين بمحافظة الضالع خلال شهرين

كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، آلاف الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، خلال الشهرين الماضيين.

وأفاد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لجبهة محافظة الضالع - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران ارتكبت 10123 انتهاكا بحق المدنيين في محافظة الضالع التي شنت عليها سلسلة هجمات خلال الشهرين السابقين وحتى 30 سبتمبر الماضي، مؤكدا أن الجماعة الحوثية لم تنجح بتحقيق أهدافها العسكرية، لكنها في المقابل نجحت في تعميق الجراح الإنسانية من خلال انتهاكاتها الممنهجة بحق المدنيين.

ووثق فريق الرصد بالمركز، وفقاً للتقرير، 130 حالة قتل بينهم 12 طفلا و10 نساء و272 حالة إصابة بينهم 40 طفلا و22 امرأة، كما تم توثيق 40 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري بينهم 10 أطفال.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية تعمدت كعادتها سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية من ممتلكات عامة أو خاصة ومنشآت خدمية ومؤسسات صحية وتعليمية ومنازل ومزارع ودور عبادة، حيث دمرت 642 منشأة منها 91 منزلا تضررت بشكل كلي و514 منزلا بشكل جزئي وفجرت 24 منزلا و 3 جسور.

وأكد التقرير، أن الميليشيات الحوثية قامت بإتلاف ونهب 214 مزرعة للمواطنين وتدمير 12 مضخة.

ورصد التقرير 21 انتهاكا في القطاع التعليمي، منها تدمير 3 مدارس بشكل كلي و 6 بشكل جزئي و2 كلية جامعية و2 معهد تقني ومهني، وتحويل 8 مدارس إلى ثكنات عسكرية والاعتداء على سيارة إسعاف و3 مسعفين صحيين.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية زرعت الألغام الفردية في الطرقات العامة وبالقرب من منازل المواطنين بشكل عشوائي، ما أدى إلى مقتل وجرح 18 مدنيا منهم 6 قتلى.كما وثق التقرير مقتل صحافي وإصابة اثنين خلال تغطيتهم للمعارك.