وزيرة الهجرة تبحث زيارة المستثمرين المشاركين في «مصر تستطيع»لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بحثت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، التنسيق حول إجراء زيارات للمستثمرين المصريين المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمقرر انعقاده 16 و17 أكتوبر الجاري، للتعريف بالمشروعات القائمة والفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت مكرم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقصد لمختلف المستثمرين حول العالم خلال الفترة الحالية وتمتاز بالعديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، فتلك المنطقة واحدة من أهم مناطق العالم الملاحية وينتظرها مستقبل مشرق خلال الفترة القليلة المقبلة، لذا كان من الضروري التنسيق وإجراء زيارة موسعة تتضمن عرض دقيق ومختص عن طبيعة محور قناة السويس والرؤية المستقبلية الخاصة به والتعرف على ما يحويه من فرص استثمارية ضخمة.

من جانبه، أشاد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، بأهداف مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، ويأتي في مقدمتها تعريف المستثمرين المصريين بالخارج بالمشروعات القومية العملاقة والفرص الاستثمارية التي ستوفرها هذه المشروعات خلال الفترة الحالية، ومن بين تلك المشروعات محور قناة السويس وما له من دور أساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، موضحا أن الأنفاق سيكون لها دور فى جعل الإقليم محوراً مستداما يتنافس عالميا فى مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة.

وأضاف زكي أن الزيارة المتوقعة للمستثمرين المصريين المشاركين بالمؤتمر تتضمن تفقد عدد من الأماكن من بينها أنفاق قناة السويس الجديدة التي تربط القناة بسيناء، كذلك زيارة المنطقة الاقتصادية بما تتضمنه من أكبر رصيف للحاويات فى العالم بميناء منطقة شرق بورسعيد، ويضم المحور محافظات هى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به إمكانيات جذب فى مجالات النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات لزيادة موارد الدولة وإيراداتها وزيادة التصدير وجذب رؤوس الأموال وزيادة رصيد الدولة من العملات الأجنبية وغير ذلك من الآثار الإيجابية التى تنعكس على اقتصاد الدولة.