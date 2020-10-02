 فنزويلا تعلن تسلم شحنة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي - بوابة الشروق
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فنزويلا تعلن تسلم شحنة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
كراكاس - أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 8:26 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 8:26 م
قالت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلادها تسلمت شحنة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس (كورونا) المستجد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة عن رودريجيز قولها: "هذه لحظة تاريخية لوطننا. اليوم نتلقى الدفعة الأولى من لقاح روسيا الشقيقة".

كان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن في الأيام الماضية أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى العديد من الدول.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.

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