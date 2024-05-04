 رئيس النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد - بوابة الشروق
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رئيس النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

 وليد ناجي
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 6:57 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 6:57 م

 هنأ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وجاء في التهنئة: بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وتابع: بهذه المناسبة تقدم عباس بخالص التهاني لجميع الأخوات والأخوة المسيحيين الزملاء الأجلاء أعضاء النيابة الإدارية، والسيدات الكرام الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

وقدمت النيابة الادارية خلال بيان لها التهنئة لكل أقباط مصر، وقالت: أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوماً وطناً لنا جميعاً وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ.


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