رئيس وزراء إسبانيا: الحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن حكومتنه ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل.

ونقلت وكالة رويترز، عن سانشيز قوله إن مدريد تمنع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية.

ولفت إلى أن بلاده قررت إغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية، وإغلاق المجال الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل.

وشدد على أن ما تفعله إسرائيل ليس الدفاع عن نفسها بل القضاء على شعب أعزل، موضحًا أن بلاده قررت قررنا زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة.

وسبق أن دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل جراء انتهاكاتها في قطاع غزة.

وأكد ألباريس، أنه لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين.