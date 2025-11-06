قطر والأردن توقعان اتفاقيتي تعاون في مجالي التنمية الاجتماعية والعمل الخيري والإنساني

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر، اتفاقيتي تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة.

وقعت الاتفاقيتين عن الجانب القطري وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بثينة بنت علي جبر النعيمي، وعن الجانب الأردني وفاء سعيد بني مصطفى وزير التنمية الاجتماعية في الأردن، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية(قنا).

وتهدف الاتفاقية الأولى، الموقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين الأسرة والفئات الأولى بالرعاية، من خلال تبادل الخبرات والسياسات والتجارب الناجحة، وتطوير التشريعات والبرامج الوطنية، وتنفيذ مبادرات مشتركة تعنى بالمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، فتهدف إلى تطوير وتنظيم العمل الخيري والإنساني، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التشريعات والحوكمة والرقابة، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح، إضافة إلى تنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في أدائها.

كما تشمل الاتفاقيتان التعاون في التدريب وتنظيم الورش والندوات والمؤتمرات المشتركة لتبادل أفضل الممارسات، ودعم تنفيذ المشاريع التنموية والخيرية بين البلدين، بما يسهم في بناء شراكة مستدامة تعزز التكامل الاجتماعي والإنساني.

ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، ودعم التعاون العربي في مجال العمل الخيري والمؤسسي، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.