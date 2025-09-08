كاتس يهدد بتدمير غزة: تحذير نهائي لحماس

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بتدمير غزّة والقضاء على حماس ما لم تستسلم الحركة.

وقال يسرائيل كاتس، على منصة "إكس": "هذا التحذير النهائي لقتلة ومغتصبي حماس سواء في غزة أو في الفنادق الفخمة في الخارج: اطلقوا سراح الرهائن والقوا أسلحتكم، وإلا فسيتم تدمير غزة وسيتم القضاء عليكم"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته كما هو مخطط لها ويستعد لتوسيع العمليات لحسم المعركة في غزة.

ويأتي تهديد الوزير الإسرائيلي بعد وقت قصير على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما قال أيضا إنه "التحذير الأخير" لحماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسئولين إسرائيليين أن المقترح الأمريكي الأخير بشأن وقف الحرب في غزة، يتضمن ضمانات جوهرية بعدم استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية طالما استمرت المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع.