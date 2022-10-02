 رسميا.. 125 قتيلا جراء حادث التدافع في مباراة ديربي جزيرة جاوة الإندونيسية - بوابة الشروق
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رسميا.. 125 قتيلا جراء حادث التدافع في مباراة ديربي جزيرة جاوة الإندونيسية

وكالات
نشر في: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 1:51 م | آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 1:51 م

أفادت البيانات الرسمية الإندونيسية، بأن عدد القتلى جراء حادث التدافع في مباراة ديربي جزيرة جاوة الإندونيسية، مساء السبت، بلغ 125 شخصا.

جاء ذلك بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض أحداث شغب أعقبت مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى الإندونيسي في مقاطعة جاوة الشرقية، وفقا لما ذكرته الشرطة اليوم الأحد.

وقال قائد شرطة المقاطعة، نيكو أفينتا، إن معظم الضحايا لاقوا حتفهم جراء نقص الأكسجين خلال تدافع بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد كانجوروهان حيث خسر الفريق المضيف أريما مالانج 3-2 أمام بيرسيبايا سورابايا منافسه في جاوة الشرقية ليلة السبت.


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