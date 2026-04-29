إسرائيل: لا توجد خطط لزيارة نتنياهو للولايات المتحدة

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقارير التي تفيد باعتزام بنيامين نتنياهو زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وقال بيان اليوم الأربعاء، "من غير المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه يتحدث بشكل متكرر "مع صديقه الرئيس ترامب".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أنه من المقرر أن يجتمع الاثنان في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وكتبت صحيفة إسرائيل هيوم، وصحف أخرى، أن خلفية الزيارة كانت محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان وكذلك التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن السياسة المستقبلية تجاه إيران.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس اللبناني جوزف عون في المستقبل القريب، إلا أنه لم يحدد موعدا معينا لمثل هذا الاجتماع.