تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي

بعد تسجيله ارتفاعا غير متوقع في الأسبوع السابق، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل الحالي بواقع 6.2 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 1.9 مليون برميل.

وفي ظل هذا التراجع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 459.5 مليون برميل أي أعلى بنسبة 1% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، أي أقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تراجع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل "السولار" بواقع 4.5 مليون برميل ليكون أقل بنسبة 11% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.