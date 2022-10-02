روسيا: إصلاح البنية التحتية لـ نورد ستريم ممكن

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إنه من الممكن من الناحية الفنية استعادة البنية التحتية البحرية المدمرة لخطوط أنابيب نورد ستريم.

وأوضح نوفاك: "لم تكن هناك مثل تلك الحوادث، بالطبع، هناك إمكانيات تقنية لاستعادة البنية التحتية، لكنها تستغرق وقتا وأموالا".

وتابع: "أنا متأكد من أنه سيتم التوصل إلى الإمكانيات المناسبة لإصلاح البنية التحتية لنورد ستريم"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية.

وأفاد متحدث باسم الشركة المشغلة لـ"نورد ستريم 2"، أمس، بأن تسرب الغاز من خط الأنابيب تحت بحر البلطيق انتهى نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه.

وقال أولريش ليسيك "أدى ضغط الماء إلى إغلاق خط الأنابيب في شكل يمنع تسرب الغاز الموجود داخله"، موضحا أنه "ما يزال هناك غاز في خط الأنابيب".

وردا على سؤال عن كمية الغاز التي يُعتقد أنها في خط الأنابيب، قال ليسيك إن الكمية لم تحدد بعد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسيية.

ولم تتوافر على الفور معلومات حول التسرب في خط أنابيب "نورد ستريم 1" والذي كان أقوى بشكل ملحوظ.

وصار خطا أنابيب "نورد ستريم1" و"2" الرابطان بين روسيا وألمانيا، في صلب التوترات الجيوسياسية بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، في خطوة يعتقد أنها جاءت ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد إطلاقها عمليات عسكرية في أوكرانيا.

ورغم أن خطي الأنابيب لا يعملان حاليا، إلا أن كليهما كانا يحتويان على الغاز قبل أن يتعرضا لما يبدو أنه عملية تخريب أدت إلى حدوث أربعة تسربات.

وخلص تقرير دنماركي سويدي صدر الجمعة الماضية، إلى أن التسربات نتجت عن انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوجرامات من المتفجرات.

وقالت الدولتان إن "كل المعلومات المتاحة تشير إلى أن تلك الانفجارات كانت نتيجة عمل متعمد".