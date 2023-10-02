الرئيس السيسي يشهد فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

ويشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسة حول السياسة الخارجية للدولة المصرية والأمن القومي، بحضور الوزراء، سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، بهدف مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.