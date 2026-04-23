بابا الفاتيكان يحث الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى محادثات السلام

حث البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البابا، اليوم الخميس، للصحفيين على متن الطائرة أثناء رحلة عودته إلى الفاتيكان بعد اختتام جولة إفريقية شملت عدة دول وطغت عليها المناوشات العلنية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب، بحسب موقع "فاتيكان نيوز" الإخباري.

ودعا البابا ليو إلى "ثقافة سلام" جديدة تحل محل اللجوء إلى العنف كلما نشبت نزاعات.

وقال بابا الفاتيكان: إن المسألة ليست ما إذا كان ينبغي للنظام الإيراني أن يتغير أم لا، بل "كيفية تعزيز القيم التي نؤمن بها دون إراقة دماء هذا العدد الكبير من الأبرياء".

وكشف أنه يحمل معه صورة طفل لبناني مسلم قُتل في الحرب الإسرائيلية الأخيرة في لبنان. وكان الطفل قد التُقطت له صورة وهو يحمل لافتة ترحيبية بالبابا خلال زيارته للبنان العام الماضي.